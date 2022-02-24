صفارات الإنذار تدوي في مدينة لفيف غرب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت صفارات الإنذار الخميس، في مدينة لفيف غرب أوكرانيا، فيما لم تسمع أصوات انفجارات أو أي إشارات أخرى على وقوع هجوم، كما أفاد مراسل في وكالة «فرانس برس».

وتحولت المدينة إلى مركز موقت للعديد من السفارات الغربية بما فيها السفارتان الأميركية والبريطانية، اللتان أجلتا دبلوماسييها من العاصمة كييف في الأيام التي سبقت هجوم روسيا على أوكرانيا.

وأعلن حرس الحدود الأوكراني تعرض مواقعه لهجوم مدفعي على طول الحدود الشمالية مع روسيا وبيلاروس، مشيرا إلى أن القوات ترد بإطلاق النار.

وصدر البيان فيما أفاد مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية أن بلدة شاستيا التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية سقطت في أيدي الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد.