Atwasat

حركة دبلوماسية مكثفة لمحاولة نزع فتيل الأزمة حول أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 فبراير 2022, 11:06 صباحا
حركة دبلوماسية مكثفة لمحاولة نزع فتيل الأزمة حول أوكرانيا
الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلنسكي. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

يشهد، الإثنين، حركة دبلوماسية مكثفة تهدف إلى محاولة نزع فتيل الأزمة المتعلقة بأوكرانيا؛ إذ يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن.

ويتهم الغربيون موسكو بحشد عشرات آلاف القوات على حدود أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما تنفيه روسيا التي تشدد في المقابل على أنها لا تسعى سوى إلى ضمان أمنها.ويُتوقع أن يصل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى موسكو بعد الظهر وقد يتواصل اجتماعه مع بوتين حتى المساء، على أن يُختتم بمؤتمر صحفي مشترك بحسب الإليزيه، وفق وكالة «فرانس برس»

وقالت الرئاسة الفرنسية، الجمعة، إن ماكرون وبوتين عازمان على «المضي إلى جوهر الأمور» خلال اجتماعهما، من خلال درس إجراءات «خفض التصعيد» في الأزمة على حدود أوكرانيا. وتحدث ماكرون الأحد مع بايدن هاتفيا. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن الاتصال الذي استمر 40 دقيقة جزء من «منطق التنسيق» قبل زيارة الرئيس الفرنسي إلى موسكو ثم توجهه الثلاثاء إلى كييف حيث سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أجرى ماكرون محادثات أيضا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ وزعماء دول البلطيق الثلاث، الرئيس الليتواني جيتانا نوسيدا ورئيسي وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينز وإستونيا كاجا كالاس.

شولتس إلى واشنطن
وفي ظل تعرضه لانتقادات متزايدة حول موقف ألمانيا الذي يبدو متناقضا خلال الأزمة، يتوجه شولتس إلى واشنطن لعقد أول لقاء له منذ توليه المنصب مع الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين. كما يلتقي زعماء دول البلطيق في برلين هذا الأسبوع ويسافر إلى أوكرانيا وروسيا في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال شولتس في مقابلة مع جريدة واشنطن بوست قبل زيارته «عملنا بجد لبعث رسالة إلى روسيا مفادها أنه سيكون هناك ثمن باهظ يجب دفعه إذا تدخلت في أوكرانيا». وأضاف «أقدر حقا ما يفعله الرئيس بايدن في المناقشات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا. إنها في منتهى الصعوبة».

وعشية توجهه إلى واشنطن، أعلن شولتس الأحد أن بلاده مستعدة لإرسال قوات إضافية إلى دول البلطيق. وقال شولتس في مقابلة مع شبكة «إيه آر دي» الألمانية «مستعدون للقيام بكل ما هو ضروري لتعزيز» وجود ألمانيا في عمليات حلف شمال الأطلسي في دول البلطيق.

تقديرات الاستخبارات الأميركية
وتشهد كييف أيضا، الإثنين، يوما دبلوماسيا مثقلا باللقاءات. ويزور أوكرانيا الإثنين كل من وزيرة الدفاع الألمانية أنالينا بربوك وكذلك وزراء الخارجية التشيكي يان ليبافسكي والسلوفاكي إيفان كوركوك والنمسوي ألكسندر شالنبرغ.

تأتي الجهود الدبلوماسية الأوروبية وسط مخاوف متزايدة من أن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا. وقدرت الاستخبارات الأميركية أن روسيا بات لديها فعليا 70 بالمئة من القوة اللازمة لتنفيذ غزو واسع النطاق لأوكرانيا ويمكن أن تكون لديها القدرة الكافية، أي 150 ألف جندي، لتنفيذ هجوم خلال أسبوعين.

ولطالما حاولت كييف التخفيف من المخاوف بإمكان حصول هجوم وشيك، وذلك في إطار سعيها إلى تجنب إلحاق أذى إضافي باقتصادها المتداعي. وكتب وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا على تويتر «لا تصدقوا التوقعات المدمرة. عواصم مختلفة لديها سيناريوهات مختلفة، لكن أوكرانيا مستعدة لأي تطور». أضاف «اليوم أوكرانيا لديها جيش قوي ودعم دولي غير مسبوق وإيمان الأوكرانيين ببلدهم. العدو يجب أن يخاف منا».

بوتين وتطويق العاصمة الأوكرانية
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن الاستخبارات الأميركية لم تحدد ما إذا كان بوتين اتخذ قرار الانتقال إلى الهجوم أم لا، وأنه يريد أن تكون كل الخيارات الممكنة موجودة أمامه، من الغزو الجزئي لجيب دونباس الانفصالي، إلى الغزو الكامل. وحذر المسؤولون الأميركيون من أنه إذا قرر بوتين غزو أوكرانيا، فبإمكانه قواته تطويق العاصمة الأوكرانية كييف وإطاحة الرئيس فولوديمير زيلينسكي في غضون 48 ساعة.

وقرر بايدن إرسال قوات أميركية لتعزيز قوات الأطلسي في أوروبا الشرقية. وأثارت هذه الخطوة غضب موسكو التي عرضت مطالب على الأطلسي لوقف توسعه والانسحاب من دول أعضاء تقع في أوروبا الشرقية.

لكن الولايات المتحدة أكدت الأحد أن الهدف من إرسال قواتها ليس إشعال حرب مع روسيا. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن «الرئيس كان واضحا على مدى شهور لجهة أن الولايات المتحدة لا ترسل قوات من أجل إشعال حرب أو القتال في حرب ضد روسيا في أوكرانيا». وأضاف «أرسلنا قوات إلى أوروبا للدفاع عن أراضي (دول منضوية في) حلف شمال الأطلسي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان

كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان
المغرب يشيع الطفل ريان بعد صدمة وأسى عارمين

المغرب يشيع الطفل ريان بعد صدمة وأسى عارمين
السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية على حساب مصر (فيديو)

السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية على حساب مصر (فيديو)
إقفال عدد من مراكز التجميل النسائية في سرت

إقفال عدد من مراكز التجميل النسائية في سرت
تقرير أممي سري: كوريا الشمالية طورت ترسانتها النووية والصاروخية رغم العقوبات

تقرير أممي سري: كوريا الشمالية طورت ترسانتها النووية والصاروخية رغم العقوبات
منافسة «أبوجبل - ميندي» تحسم الكلمة العليا في نهائي الأمم الأفريقية

منافسة «أبوجبل - ميندي» تحسم الكلمة العليا في نهائي الأمم الأفريقية
القبض على سوري وشقيقه حاولا رشوة جهة أمنية لتسهيل تجارة النحاس والكوابل

القبض على سوري وشقيقه حاولا رشوة جهة أمنية لتسهيل تجارة النحاس والكوابل
سلطات ولاية دارفور تشكل قوة أمنية لحماية القوافل التجارية مع ليبيا

سلطات ولاية دارفور تشكل قوة أمنية لحماية القوافل التجارية مع ليبيا
أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ميلاده

أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ميلاده
الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية

الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية
المغرب تحت الصدمة بعد وفاة الطفل ريان

المغرب تحت الصدمة بعد وفاة الطفل ريان
إليزابيث توصي بـ«كاميلا» ملكة عند اعتلاء تشارلز عرش بريطانيا

إليزابيث توصي بـ«كاميلا» ملكة عند اعتلاء تشارلز عرش بريطانيا
الاستخبارات الأميركية تعتقد أن روسيا تعد لغزو واسع لأوكرانيا

الاستخبارات الأميركية تعتقد أن روسيا تعد لغزو واسع لأوكرانيا
كاركاتير حليم - الديوان الملكي المغربي يعلن وفاة الطفل ريان

كاركاتير حليم - الديوان الملكي المغربي يعلن وفاة الطفل ريان
كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا

كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا
«المسابقات» تحدد التاسع من فبراير لافتتاح الدور الثاني من النسخة الـ«47»

«المسابقات» تحدد التاسع من فبراير لافتتاح الدور الثاني من النسخة الـ«47»
تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط

تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط
فرحة عارمة في مصر بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية

فرحة عارمة في مصر بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرانس برس: قرب الحدود الروسية متظاهرون مستعدون للدفاع عن أوكرانيا
فرانس برس: قرب الحدود الروسية متظاهرون مستعدون للدفاع عن أوكرانيا
تقليل أوكراني من مخاطر غزو روسي بعد تحذيرات واشنطن
تقليل أوكراني من مخاطر غزو روسي بعد تحذيرات واشنطن
تقرير أممي سري: كوريا الشمالية طورت ترسانتها النووية والصاروخية رغم العقوبات
تقرير أممي سري: كوريا الشمالية طورت ترسانتها النووية والصاروخية ...
شولتس: ألمانيا مستعدة لتعزيز حضورها العسكري في دول البلطيق
شولتس: ألمانيا مستعدة لتعزيز حضورها العسكري في دول البلطيق
أستراليا تعيد فتح حدودها أمام السياح في 21 فبراير
أستراليا تعيد فتح حدودها أمام السياح في 21 فبراير
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في ......
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية...
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية...
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى ......
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي ......
المزيد
13 وفاة وعشرات الجرحى بحادث حافلة في إندونيسيا
13 وفاة وعشرات الجرحى بحادث حافلة في إندونيسيا...
حركة دبلوماسية مكثفة لمحاولة نزع فتيل الأزمة حول أوكرانيا
حركة دبلوماسية مكثفة لمحاولة نزع فتيل الأزمة حول أوكرانيا...
العاصمة الكندية «تحت الطوارئ» عقب تظاهرات ضد القيود الصحية
العاصمة الكندية «تحت الطوارئ» عقب تظاهرات ضد القيود الصحية...
أستراليا تعيد فتح حدودها أمام السياح في 21 فبراير
أستراليا تعيد فتح حدودها أمام السياح في 21 فبراير...
شولتس: ألمانيا مستعدة لتعزيز حضورها العسكري في دول البلطيق
شولتس: ألمانيا مستعدة لتعزيز حضورها العسكري في دول البلطيق...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط