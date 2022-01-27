واشنطن تجدد تهديد روسيا بخط «نورد ستريم 2»

القاهرة - بوابة الوسط

جددت الولايات المتحدة، الخميس، التحذير بأن أي هجوم روسي على أوكرانيا قد يعرض للخطر خط «نورد ستريم 2» الذي تعول عليه روسيا لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي.

وأعربت واشنطن عن ثقتها في أن خط «نورد ستريم 2» لن يدخل الخدمة في حال غزت موسكو أوكرانيا.

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وقالت نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند، للصحفيين: «نحن نواصل نقاشاتنا القوية جدا والواضحة جدا مع حلفائنا الألمان، وأود اليوم أن أكون واضحة معكم: إذا غزت روسيا أوكرانيا فبطريقة أو بأخرى لن يمضي نورد ستريم 2 قدما».