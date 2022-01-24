بايدن يعقد قمة عبر الفيديو حول أوكرانيا مع قادة أوروبيين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيعقد، مساء الإثنين في الساعة 20:00 ت غ، قمة عبر الفيديو تجمعه بعدد من القادة الأوروبيين للتباحث وإياهم في الوضع في أوكرانيا، حيث تخشى الولايات المتحدة هجومًا عسكريًّا روسيًّا وشيكًا.

وقالت الرئاسة الأميركية، في بيان، إن بايدن سيعقد هذا «المؤتمر الآمن عبر الفيديو» من «غرفة العمليات» في البيت الأبيض وسيتباحث خلاله في الملف الأوكراني مع كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والأمين العام لحلف شمال الأطسي ينس ستولتنبرغ، والرئيس البولندي أندريه دودا، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وفق «فرانس برس».

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وأوضح البيان أن هذا المؤتمر عبر الفيديو «يندرج في إطار تبادلاتنا وتنسيقنا الوثيق مع حلفائنا وشركائنا عبر المحيط الأطلسي، ردًّا على تعزيز روسيا وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية».

وأتى إعلان هذه القمة بعدما برزت، الإثنين، تباينات في مواقف الأوروبيين والأميركيين إزاء هذه الأزمة الحادة.