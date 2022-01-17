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اعتقال مراهقين اثنين في بريطانيا على صلة بعملية احتجاز رهائن بتكساس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يناير 2022, 08:12 صباحا
اعتقال مراهقين اثنين في بريطانيا على صلة بعملية احتجاز رهائن بتكساس
عناصر أمن تنتشر حول الكنيس في تكساس، 15 يناير 2022. (الإنترنت)
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أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية اعتقال مراهقين اثنين لصلتهما بعملية احتجاز رهائن داخل كنيس يهودي في تكساس الأميركية، نفذها في نهاية الأسبوع الماضي مواطن بريطاني.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى في بيان «اعتُقل مراهقان مساء اليوم جنوب مانشستر، وسيبقيان محتجزين لاستجوابهما». وكان الرهائن الأربعة قد حُرّروا سالمين مساء السبت في حين قتل منفّذ العمليّة من دون أن تُحدّد الشرطة ما إذا كان أنهى حياته بنفسه، حسب وكالة «فرانس برس».

وحصلت عملية احتجاز الرهائن في كنيس بيت إسرائيل في مدينة كوليفيل البالغ عدد سكانها نحو 23 ألف نسمة على بعد حوالى أربعين كيلومترا من مدينة دالاس.

تفاصيل عملية الاحتجاز
وخلال بث صلاة السبت مباشرة على موقع «فيسبوك» قبل انقطاعها، يُمكن سماع صوت رجل مضطرب في بعض الأحيان يقول إنّ «هناك شيئا ليس على ما يُرام في الولايات المتحدة»، ويُضيف «سأموت» طالبا من محادثه مرات عدة الحديث إلى «أخته» عبر الهاتف.

وأفادت محطة «إيه بي سي نيوز» بأنّ الرجل كان يطالب بالإفراج عن عافية صديقي التي أطلقت عليها جرائد أميركيّة لقب «سيّدة القاعدة».

وصديقي عالِمة باكستانيّة حكمت عليها محكمة فدراليّة في نيويورك العام 2010 بالسجن 86 عاما لمحاولتها إطلاق النار على جنود أميركيّين خلال احتجازها في أفغانستان. وأثارت هذه القضيّة احتجاجات في باكستان، وهي موجودة الآن في قاعدة «فورث وورث» قرب دالاس.

وقالت محامية عافية صديقي في تصريح لمحطة «سي إن إن» إن موكلتها «غير ضالعة بتاتا» في عملية احتجاز الرهائن مؤكدة أن الرجل ليس شقيق صديقي ومشددة على أن موكلتها تندد بما حصل. وأفاد خبراء أنّ الكلمة التي استخدمها الرجل باللغة العربيّة مجازية ولا تعني بالضرورة أنه شقيق صديقي.

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