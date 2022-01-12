«رويترز»: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مقديشو إلى 8 قتلى

مسعف يعتني بمدني أصيب في موقع الانفجار في مقديشو على طريق مؤدي للمطار، 12 يناير 2022. (رويترز)

ارتفعت حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو إلى ثمانية، بحسب ما أفاد مدير خدمات الإسعاف بالمدينة عبدالقادر عبدالرحمن وكالة «رويترز».

وأوضح عبدالرحمن أن الانفجار نجم عن سيارة ملغومة، وقال: «انفجرت سيارة ملغومة استهدفت قافلة تضم سيارات مضادة للرصاص (...) نقلنا ثماني جثث من المكان».

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ووقع الانفجار على طريق مؤدٍ لمطار مقديشو، وأفادت «رويترز» في وقت سابق بانتشال أربع جثث من موقع الانفجار، وقال أحد مصوريها إن الانفجار أتلف أربع سيارت.

إلى ذلك، أوضح موقع «جاروي نيوز» الصومالي أن الهجوم يعتقد أنه «انتحاري» وجرى بواسطة «سيارة مفخخة»، ونقل الموقع عن مصادر قولها إنه تسبب في وقوع ثمانية قتلى.

وقال الموقع إن حركة «الشباب» أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، الذي استهدف قافلة تقل «مسؤولين بيض».

موقع انفجار في مقديشو على طريق مؤدي للمطار، 12 يناير 2022. (موقع جاروي نيوز)

موقع انفجار في مقديشو على طريق مؤدي للمطار، 12 يناير 2022. (موقع جاروي نيوز)

موقع انفجار في مقديشو على طريق مؤدي للمطار، 12 يناير 2022. (رويترز)