الحريق يلتهم مقر البرلمان في جنوب أفريقيا بـ«الكامل» (فيديو)

مبنى برلمان جنوب أفريقيا في مدينة الكاب. (أ ف ب)

أعلن ناطق باسم البرلمان في جنوب أفريقيا مولوتو موثابو أن الحريق المستمر منذ صباح الأحد، تسبب بتدمير كامل لمقر الجمعية الوطنية في مدينة الكاب في جنوب أفريقيا، وفق ما قال لوكالة فرانس برس.

وقال موثابو إن «القاعة التي يجتمع فيها أعضاء (البرلمان) احترقت بالكامل»، مؤكدًا أنه «لم يتم حتى الآن إخماد الحريق» الذي خلف أضرارًا مادية جسيمة من دون أن يسفر عن ضحايا، وفق «فرانس برس».

وانهار جزء من سقف برلمان جنوب أفريقيا في مدينة الكاب، صباح الأحد، بعد أن اندلع حريق لم يتمكن عشرات من رجال الإطفاء من إخماده بعد أكثر من تسع ساعات على بدئه.

- حريق في مقر برلمان جنوب أفريقيا

وأظهرت لقطات جوية في التلفزيون ألسنة اللهب تتصاعد من السطح بينما يلف دخان كثيف أسود الموقع المبني على الطراز الفيكتوري بواجهة من الحجر الأحمر والأبيض، ويتألف من مبان عدة. ولم يعلن سقوط ضحايا حتى الآن.

وقال مسؤول خدمات الإنقاذ والحرائق في المدينة جان بيار سميث «إن سطح المبنى القديم الذي يشمل الجمعية الوطنية انهار، لم يبقَ منه شيء»، مضيفًا «الكل أصيب بأضرار بالغة جراء الدخان والماء»، موضحا أن «النيران ليست تحت السيطرة» بعد.

مصدر الحريق غير معروف

وقال الرئيس سيريل رامافوزا خلال زيارته موقع الحادث إن مصدر الحريق غير معروف، و«اعتُقل شخص ويتم استجوابه حاليًا». وطوقت السلطات شوارع الحي الراقي وصولا إلى الورود التي وضعت في الساحة الأمامية لكاتدرائية القديس جورج المجاورة؛ حيث أقيمت السبت جنازة ديسموند توتو آخر مناضلي الكفاح ضد الفصل العنصري الذي تُوفي في 26 ديسمبر.

ودفن رماده صباح الأحد في الكنيسة في مراسم خاصة. ومنذ وفاته الأحد الماضي توافد المئات إلى الكاتدرائية التي ترأس منها توتو الكنيسة الأنغليكانية في كيب تاون لعشر سنوات انتهت في 1996، لوضع الأزهار والكتابة في سجل التعازي وإلقاء نظرة الوداع على جثمانه.

والملاحظات الأولية لرجال الإطفاء أفادت بأن الحريق بدأ في المبنى القديم الذي كان يضم الجمعية الوطنية قبل أن يمتد. وقد طاول مبنى الجمعية الوطنية الحالي.

وحاول فريق من ثلاثين عنصر إطفاء أولًا في الموقع إخماد النيران لعدة ساعات قبل أن يضطر إلى التراجع أمام شدة ألسنة اللهب واستدعاء التعزيزات. ويعمل حاليًا نحو تسعين رجل إطفاء على الأرض. ويحاول البعض احتواء الحريق مجهزا برشاش ماء من أعلى رافعة.