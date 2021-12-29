فرنسا تسجل 200 ألف إصابة جديدة بكوفيد في أعلى حصيلة يومية

مواطنون يرتدون الكمامة في باريس. (الإنترنت)

سجلت فرنسا الأربعاء أعلى حصيلة إصابات يومية بكوفيد-19 تجاوزت للمرة الأولى عتبة مئتي ألف إصابة خلال 24 ساعة، بحسب أرقام كشفها وزير الصحة أوليفييه فيران.

وأعلن الوزير فيران أمام الجمعية الوطنية تسجيل 208 آلاف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة على الأراضي الفرنسية، بحسب «فرانس برس».

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، الإثنين، علىى ضرورة أن يبقى التلقيح جوهر الاستراتيجية التي تعتمدها الحكومة في مواجهة موجة «كوفيد-19» الكبيرة التي تشهدها البلاد حاليًا.

وأكد كاستيكس أن التلقيح يحمي الجميع، خصوصًا من الأشكال الأخطر من المرض، مضيفًا أن الجرعة المعززة صار من الممكن الحصول عليها بعد 3 أشهر فقط من الجرعة الثانية (أو الأولى في حال الإصابة السابقة بكوفيد).

وأعلن رئيس الوزراء مجموعة من الإجراءات الصحية التي ستطبق خلال ثلاثة أسابيع، ومن شأنها أن تحد من انتشار موجتي الوباء اللتين تتعرض لهما فرنسا (موجة أوميكرون وموجة دلتا).

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وتضمن الإجراءات أن يكون حدّ التجمعات في الداخل (2000 شخص) والخارج (5000)، وإجبار الشركات على السماح للموظفين بالعمل عن بعد لعدة أيام (ثلاثة أو أربعة) أسبوعيًّا إذا كان ذلك ممكنًا.

كما تضمنت الإجراءات أن يكون استهلاك الأطعمة والمشروبات في المطاعم والحانات سيتم فقط «جلوسًا» (ممنوع الاستهلاك خلال الوقوف).

والسبت، وللمرة الأولى منذ بداية الوباء، تجاوزت الإصابات في فرنسا عتبة 100 ألف إصابة يومية جديدة. وتؤكد السلطات الفرنسية أن سبب الموجة الوبائية التي تشهدها البلاد يعود بالدرجة الأولى إلى المتحور «أوميكرون».