جريدة بريطانية تكشف تفاصيل حول محاولة «اغتيال» الملكة إليزابيث

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 07:33 مساء
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في لندن. (أ ف ب)

كشفت جريدة «ذي صن» البريطانية، الإثنين، أن الرجل الذي تسلل مسلحًا بقوس ونشاب إلى أراضي قصر «وندسور»، حيث تقيم الملكة إليزابيث الثانية، واحتُجز في وحدة للعلاج النفسي بعد توقيفه، قال في شريط فيديو إنه يريد «اغتيال الملكة».

وأُوقف الشاب المتسلل البالغ 19 عامًا المقيم في ساوثهامبتون في الساعة 8.30 بالتوقيت المحلي السبت، بعد لحظات قليلة من تسلله إلى أراضي القصر، حيث كانت الملكة البالغة 95 عامًا تقضي عيد الميلاد. وأعلنت الشرطة، الأحد، أنها احتجزته في وحدة الرعاية النفسية، بحسب «يورو نيوز».

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ونشرت «ذي صن» صورًا لمقطع فيديو أفادت بأنه نُشر على حساب المشتبه به على شبكة «سنابتشات» قبل دقائق قليلة من محاولته التسلل. وقال الشاب الذي كان يضع قلنسوة سوداء وقناعًا أبيض ويمسك القوس والنشاب: «أنا آسف لما فعلته وما سأفعله. سأحاول اغتيال الملكة إليزابيث».

«الثأر» لمجزرة ارتكبتها بريطانيا العام 1919
وعرف الشاب الذي استخدم إشارات واضحة إلى سلسلة أفلام «حرب النجوم» عن نفسه بأنه هندي من «السيخ» يسعى إلى «الثأر» لمجزرة ارتكبتها القوات البريطانية العام 1919 ضد المتظاهرين في الهند.

ولم ترغب شرطة لندن في تأكيد صحة هذه الصور تحديدًا، لكنها أشارت إلى أن «المحققين ينكبون على تقييم محتوى مقطع فيديو».

 إليزابيث تقضي فترة أعياد نهاية السنة في «وندسور»
وتقضي الملكة إليزابيث الثانية فترة أعياد نهاية السنة في «وندسور» الذي بات مقر إقامتها الرئيسي، بعدما صرفت النظر عن الانتقال على عادتها إلى ساندرينغهام ، بسبب تفشي «كوفيد-19» مجددًا في بريطانيا بفعل متحور «أوميكرون» شديد العدوى.

واحتفلت الملكة، السبت، مع عدد من أفراد الأسرة بينهم نجلاها تشارلز وإدوارد وزوجتاهما بأول عيد ميلاد لها منذ وفاة زوجها فيليب في أبريل عن 99 عامًا.  ومحاولات اقتحام قصري «وندسور» و«باكنغهام»، مقر إقامة الملكة في قلب لندن، ليست أمرًا غير مألوف.

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