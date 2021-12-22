محادثات أميركية- إسرائيلية بشأن الملف النووي الإيراني

منشأة نووية إيرانية. (الإنترنت)

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأربعاء، محادثات مع مستشار الأمن القومي الأميركي تركزت على الملف الإيراني، وتأتي بعد تجديد« إسرائيل» معارضتها لإعادة إحياء الاتفاق النووي الخاص ببرنامج الجمهورية الإسلامية لعام 2015.



وصل جيك ساليفان إلى «إسرائيل» في وقت متأخر الثلاثاء، والتقى لاحقًا الرئيس، إسحاق هرتسوغ، الذي أعرب عن «قلقه من التقدم المحرز نحو امتلاك إيران أسلحة نووية تحت غطاء المفاوضات في فيينا» بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان صادر من مكتبه.



وتعارض «إسرائيل» محادثات فيينا الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق المتفاوض عليه بين طهران والقوى الكبرى، وأتاح رفع عديد العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.



ودعا بينيت إلى وقف المفاوضات التي استؤنفت الشهر الماضي، متهما إيرام بممارسة «ابتزاز نووي». وتخشى «إسرائيل»، التي تعتبر إيران عدوها اللدود أن تصبح طهران قريبًا عند «العتبة النووية»، أي أن يكون لديها ما يكفي من الوقود لإنتاج القنبلة الذرية.

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