واشنطن: الهامش المتاح لإنقاذ الاتفاق النووي تقلص إلى بضعة أسابيع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 09:56 صباحا
علم إيران خارج مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة، 1 مارس 2021. (أ ف ب)

حذر المفاوض الأميركي، روب مالي، من أن الهامش الزمني المتاح لإنقاذ الاتفاق النووي بات يقتصر على «بضعة أسابيع» إذا ما واصلت إيران تطوير أنشطتها الذرية بالوتيرة الحالية، مشيرًا إلى خطر اندلاع «أزمة» إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

والمفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران التي استؤنفت في نهاية نوفمبر بعد توقف استمر خمسة أشهر، علقت مجددًا. وأعرب مالي في تصريح لشبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية عن أمله باستئناف المحادثات «سريعًا».

ومنذ أسابيع عدة تحذر واشنطن من أن الوقت المتاح لإحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وطهران حول برنامجها النووي شارف على النفاد. وتتهم دول الغرب طهران بمواصلة تطوير قدراتها الذرية وعرقلة المحادثات. لكن الولايات المتحدة ترفض في الوقت الراهن تحديد مهل زمنية نهائية للجهود الدبلوماسية. والثلاثاء، نقلت وكالة «فرانس برس» عن وزير الخارجية الأميركي قوله في مؤتمر صحفي: «لن أحدد موعدا نهائيًا»، لكنه أكد أن الهامش أصبح «ضيقًا جدًا جدًا جدًا».

من جهته حذر مالي من أنه «في مرحلة معينة، في مستقبل غير بعيد، سيتعين علينا الإقرار بأن الاتفاق النووي عفا عليه الزمن، وسيتعين علينا التفاوض حول اتفاق مختلف تمامًا، مع عبور فترة تأزم وتصعيد».

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ولدى مطالبة الشبكة الأميركية المفاوض الأميركي بتحديد موعد هذا الأمر اكتفى بالقول «إذا توقفوا عن تطوير قدراتهم النووية، يكون لدينا وقت أكثر بقليل. إذا استمروا بالوتيرة الحالية، لن يكون لدينا سوى بضعة أسابيع، ليس أكثر، قبل التوصل إلى استنتاج بأن الاتفاق النووي لا يمكن إحياؤه».

من جهته أكد بلينكن أن الإدارة الأميركية تدرس «بشكل فاعل» «بدائل» و«خيارات» أخرى في حال فشلت المفاوضات.

وانسحبت الولايات المتحدة أحاديًا في العام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم في فيينا العام 2015 والرامي إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات دولية عن طهران. وأعادت واشنطن إثر ذلك فرض عقوبات تخنق الاقتصاد الإيراني. لكن الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، أبدى استعداده للعودة إلى الاتفاق إذا عادت الجمهورية الإسلامية للتقيد بكل بنوده.

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