اجتماع لمنظمة «التعاون الاسلامي» في إسلام آباد لمساعدة أفغانستان

وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي مع وزير خارجية طالبان أمير خان متقي في إسلام آباد. 18 ديسمبر 2021. (أ ف ب)

يعقد ممثلو 57 دولة إسلامية، الأحد، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اجتماعًا استثنائيًا مخصصًا للأزمة الإنسانية في أفغانستان، يشكل أيضًا اختبارًا دبلوماسيًا لقادة طالبان، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وهذا الاجتماع لدول منظمة «التعاون الإسلامي» هو أول مؤتمر كبير بشأن أفغانستان منذ سقوط الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة في أغسطس الماضي.

وبعد عودة طالبان إلى السلطة، جمد المجتمع الدولي مليارات الدولارات من المساعدات والأصول، ما يهدد بأزمة إنسانية كبيرة مع اقتراب فصل الشتاء في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة.

وتقول الأمم المتحدة إن أفغانستان تواجه «واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم» بينما حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من مجاعة خطيرة مقبلة.

وسيكون الوسط الإداري لإسلام آباد مغلقًا بالكامل الأحد أمام العامة، تحيط به أسلاك شائكة وحواجز، ويُتوقع أن تنتهي القمة التي تستمر يومًا واحدًا، بوعود بتقديم مساعدات.

ومن الحاضرين وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي من بين ممثلي الدول الذين سيحضرون إلى مقر البرلمان الباكستاني، إلى جانب ممثلي الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وتقول السلطات الباكستانية إن الاجتماع سيعقد بمشاركة سبعين وفدًا، ولم تعترف أي دولة حتى الآن بحكومة طالبان التي تولت السلطة منتصف أغسطس. وستكون أمام الدبلوماسيين مهمة حساسة تتمثل في مساعدة الاقتصاد الأفغاني، دون دعم النظام الإسلامي.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن الاجتماع سيتحدث بـ«اسم الشعب الأفغاني» وليس باسم «مجموعة معينة» من السكان.

كانت باكستان والسعودية والإمارات العربية المتحدة هي الدول الثلاث الوحيدة التي اعترفت بنظام طالبان السابق من العام 1996 إلى 2001.

وقال قريشي للصحفيين إن «هناك فارقا بين الاعتراف» بالنظام الجديد في كابل و«التعامل معه» وأضاف للصحفيين قبل القمة «علينا أن نشجعهم عن طريق الإقناع والتدابير التحفيزية، للسير في الاتجاه الصحيح».

ورأى الوزير الباكستاني أن «سياسة الإكراه والترهيب لم تنجح. لو نجحت، لما كنا في هذا الوضع».