الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على استعمال عقار فايزر المضاد لـ«كورونا» للاستخدامات الطارئة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 06:28 مساء

وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الخميس، على استعمال عقار فايزر المضاد لفيروس كورونا «كوفيد-19» للاستخدامات الطارئة مع أنه لم يحصل بعد على ترخيص كامل لتسويقه، بحسب وكالة الأناء الفرنسية «فرانس برس».

وأوضحت الوكالة في بيان أن «الدواء الذي لم يسمح به في الاتحاد الأوروبي بعد، يمكن استخدامه لمعالجة بالغين مصابين بكوفيد-19 لا يحتاجون إلى أكسجين إضافي لكنهم يواجهون خطرا أكبر بالانتقال إلى شكل حاد من المرض».

وفي وقت سابق اليوم، وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية، الخميس، على علاجين جديدين مضادين لفيروس «كورونا»، الأول بالأجسام المضادة أحادية النسيلة يطلق عليه «غلاكسو سميث كلاين» والثاني عقار مثبط للمناعة مرخص في الاتحاد الأوروبي لمعالجة حالات الالتهاب المختلفة يعرف بـ«كينيريت».

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