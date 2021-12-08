مقتل سبعة عناصر من قوات حفظ السلام الأممية في انفجار وسط مالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 06:51 مساء
عناصر من قوات حفظ السلام في مالي. (الإنترنت)

قُتل سبعة من عناصر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي وأصيب ثلاثة آخرون بجروح الأربعاء في انفجار عبوة ناسفة في وسط البلاد، وفق ما أعلنت البعثة الأممية «مينوسما» الأربعاء.

وأشارت «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي» إلى أنه «في الثامن من ديسمبر، انفجرت عبوة ناسفة بموكب لوجستي تابع لبعثة (مينوسما) كان متّجهًا من دوينتسا إلى سافاري (وسط)».

وأضافت البعثة أن «الحصيلة الأولية تفيد بمقتل سبعة من عناصر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وبإصابة ثلاثة بجروح خطرة»، من دون توضيح جنسيات الضحايا، بحسب «فرانس برس».

وقُتل 30 شخصًا يوم الجمعة الماضي في هجوم نفذه مسلحون واستهدف عربة نقل في منطقة غوبتي المضطربة وسط مالي، على ما أفاد مسؤولون محليون.

وقال المسؤولون إن «الركاب أُمطروا بالرصاص وتم إحراق العربة» في هجوم نفذه «إرهابيون» قرب بلدة باندياغارا الجمعة. وأضاف المسؤولون طالبين عدم الكشف عن هويتهم إن سلطات «الولاية أرسلت قوات أمنية إلى المكان» الذي وقع فيه الهجوم.

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