باريس تحذر موسكو من «عواقب استراتيجية وضخمة» حال التعرض لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 05:46 مساء
تحركات عسكرية روسية على الحدود الأوكرانية. (الإنترنت)

حذَّرت فرنسا، الأربعاء، روسيا من «عواقب استراتيجية وضخمة» في حال تعرّضت لأوكرانيا، في وقت تُتّهم موسكو بحشد قواتها على الحدود مع جارتها.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن «رسائل حازمة نُقلت إلى روسيا بشأن العواقب الاستراتيجية والضخمة (التي ستنتج عن) تعرُّض جديد لوحدة أراضي أوكرانيا»، بحسب «فرانس برس».

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن روسيا لديها الحق في الدفاع عن أمنها، في أول تصريح له بعد لقاء مع نظيره الأميركي جو بايدن تمحور حول التوتر بين موسكو وأوكرانيا المدعومة من حلف شمال الأطلسي.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن «روسيا تنتهج سياسةً خارجيةً سلميةً، لكن لديها الحقّ في الدفاع عن أمنها»، معتبرًا أن ترك حلف الأطلسي يقترب من حدودها دون الردّ سيكون «تقاعسًا إجراميًا». إلا أنه رأى أن محادثاته مع بايدن كانت «بناءة»، وفق «فرانس برس».

حذَّر الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا ستتعرض لـ«عقوبات شديدة اقتصادية وغيرها» في حال حصول تصعيد عسكري في أوكرانيا، خلال القمة عبر الفيديو التي جرت بينهما الثلاثاء، بحسب ما أفاد البيت الأبيض في بيان.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن «أعرب عن مخاوف» الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الرئيسين بحثا أيضًا الأمن السيبراني و«عملهما المشترك حول مواضيع إقليمية مثل إيران»، وفق «فرانس برس».

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