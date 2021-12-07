«العدل الدولية» تأمر أرمينيا وأذربيجان بتجنب تصعيد النزاع بينهما

طفل يؤدي التحية العسكرية أمام دبابة خلال زيارة لموقع في باكو . (أ ف ب)

أمرت محكمة العدل الدولية كلًّا من أرمينيا وأذربيجان بنبذ الكراهية العنصرية وبتجنب تصعيد النزاع بعد الحرب الخاطفة التي دارت بينهما العام الماضي.

وأمرت المحكمة أذربيجان بحماية الأرمينيين المسجونين لديها على خلفية نزاع العام 2020 حول ناغورني قره باغ، وبالكف عن انتهاك الإرث الثقافي الأرميني، ولا سيما الكنائس، وفق «فرانس برس».

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

وكانت الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان طلبتا من محكمة العدل الدولية في لاهاي اتخاذ تدابير طارئة لوقف انتهاكات تمس «الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» وتتبادلان الاتهامات بارتكابها.

وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية جوان دونوهيو إنه «يتعين على كلا الطرفين أن يمتنعا عن أي ممارسات من شأنها مفاقمة النزاع أمام المحكمة أو إطالة أمده أو جعل التوصل إلى حل له أمرًا أكثر صعوبة».

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وقرارات المحكمة، وهي ملزمة على الرغم من أنها لا تمتلك الوسائل لإنفاذها، معلّقة بانتظار استكمال ملف قضية النزاع الذي قد يستغرق حله سنوات عدة.

حل النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

وأُنشئت محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية بهدف حل النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. والثلاثاء أمرت المحكمة أذربيجان بـ«حماية» الأرمينيين المسجونين لديها، على خلفية النزاع، من «العنف والأذى الجسدي»، والحرص على معاملتهم وفق ما تنص عليه القوانين، بعد ورود اتهامات بتعرضهم لسوء المعاملة.

وأمرت المحكمة أيضًا أذربيجان بمنع «نهب وتدنيس» الإرث الثقافي الأرميني، بما في ذلك الكنائس. إلى ذلك، أمرت محكمة العدل الدولية كلا من أرمينيا وأذربيجان بـ«اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع التحريض على الكراهية والتمييز العنصريين» ضد بعضهما بعضًا.

وردت المحكمة التماسًا قدمته أذربيجان لمنع أرمينيا من زرع الألغام الأرضية ولإجبارها على تسليم خارطة المناطق الملغّمة، مشيرة إلى أن هذا الأمر غير منصوص عليه في «الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري».

دعويين متضادتين يتهم كل واحد منهما الآخر

وكان البلدان رفعا أمام المحكمة في سبتمبر وبفارق أسبوع واحد فقط دعويين متضادتين يتهم كل واحد منهما الآخر فيها بانتهاك «الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري»، لا سيما خلال الحرب الأخيرة التي دارت بينهما.

وفي خريف 2020 دارت بين أرمينيا وأذربيجان حرب دموية خاطفة من أجل السيطرة على إقليم ناغورني قره باغ. وأسفرت هذه الحرب عن مقتل أكثر من 6500 شخص. وانتهت الحرب بهزيمة أرمينيا التي اضطرت لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار والتخلي عن أجزاء واسعة من الإقليم الأذري الانفصالي كانت تسيطر عليها.

ومنذ سكتت المدافع والتوتر سيد الموقف بين البلدين. ولم يحُلْ نشر قوات روسية لحفظ السلام دون وقوع حوادث يخشى معها في كل مرة أن يتجدد النزاع.