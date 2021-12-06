رئيس بلدية نيويورك يفرض التلقيح الإلزامي على كل القطاع الخاص

سيدة تتلقى اللقاح في نيويورك. (الإنترنت)

أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو، الإثنين، أن كل موظفي القطاع الخاص ملزمون بالتلقيح ضد «كوفيد-19» اعتبارًا من 27 ديسمبر.

وذهب دي بلازيو بذلك أبعد من الرئيس جو بايدن، الذي أصدر قرارًا ينص على إلزامية أن يتلقى اللقاح موظفو الشركات التي تضم أكثر من مئة شخص فقط. وكان يفترض أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الرابع من يناير، لكنه معلق الآن بموجب بقرار قضائي، وفق «فرانس برس».

وفرض الرئيس الأميركي جو بايدن، في سبتمبر الماضي، إلزامية التلقيح أو الفحوص الدورية الأسبوعية للعاملين في شركات تضم مئة موظف أو أكثر، وذلك في إطار تعزيز جهود احتواء المتحور «دلتا» من فيروس «كورونا».

وجاء في بيان للرئاسة الأميركية، نقلته «فرانس بررس»، أنه يتعين على الشركات أن «تضمن أن قواها العاملة ملقحة بالكامل أو أن تطلب من العمال غير الملقحين أن يبرزوا نتيجة فحص سلبية على نحو أسبوعي على الأقل».

وسيطال التدبير نحو 80 مليون شخص، وسيضاف إلى إجراءات أخرى مفروضة على موظفي المؤسسات الفدرالية، وإلى تدابير جديدة مفروضة على العاملين في المستشفيات التي تتلقى تعويضات الرعاية الصحية الفدرالية.