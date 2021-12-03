بابا الفاتيكان يدين «العبودية» و«التعذيب» في مخيمات المهاجرين

البابا فرنسيس (أرشيفية: الإنترنت).

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس العالم إلى عدم التغاضي عن ممارسات «العبودية» و«التعذيب» التي يتعرض لها المهاجرون في المخيمات، مقارنًا بينها وبين ما حصل خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال البابا في كلمة خلال صلاة بحضور مهاجرين في العاصمة القبرصية نيقوسيا، اليوم الجمعة، «هذا يذكرنا بتاريخ القرن الماضي وتاريخ النازيين وستالين، ونتساءل كيف أمكن لهذا أن يحدث»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «لكن ما حدث ذات مرة يحدث اليوم على السواحل المجاورة، وهناك أماكن للتعذيب، وأشخاص يباعون... أقول هذا لأن من مسؤوليتي أن أنشر الوعي».