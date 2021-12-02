عقوبات غربية جديدة على بيلاروس على خلفية أزمة المهاجرين

شرطة الحدود البولندية تتصدى لتدفق المهاجرين عبر بلاروسيا. (دويتشه فيله)

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا، اليوم الخميس، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على بيلاروس المتّهمة بارتكاب «انتهاكات متكرّرة لحقوق الإنسان» وتنظيم عمليات عبور مهاجرين إليها ودفعهم للتسلل إلى الاتحاد الأوروبي المجاور لها.

وجدَّد الحلفاء في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» دعوة «نظام (ألكسندر) لوكاشنكو إلى التوقف الفوري والكامل عن تنظيم موجات هجرة غير قانونية عبر حدوده مع الاتحاد الأوروبي».

واقترحت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، السماح لبولندا وليتوانيا ولاتفيا بتعليق بعض أحكام طلب اللجوء لمدة ستة أشهر، بسبب تدفق المهاجرين إلى حدودها من بيلاروس.

وقالت «فرانس برس» إن هذه التدابير الموقتة تسمح للدول الثلاث خصوصا بتمديد فترة التسجيل لطلبات اللجوء إلى أربعة أسابيع بدلا من الحد الأقصى الحالي البالغ 10 أيام، وتمديد مهلة مراجعة الطلب إلى 16 أسبوعا..

وأعلنت بيلاروس، الخميس الماضي، وجود نحو سبعة آلاف مهاجر على أراضيها، ألفان منهم تقريبًا في مخيّمات عند الحدود مع بولندا. وأفادت الناطقة باسم الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، ناتاليا إيزمونت، بأن بلادها ستعيد خمسة آلاف مهاجر، فيما ستتفاوض المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مع الاتحاد الأوروبي على إقامة «ممر إنساني إلى ألمانيا» لألفي مهاجر عند الحدود. ولم يصدر أي رد فعل بعد عن الجانب الألماني في هذا الصدد.