بلينكن يتحدث عن «أدلة» تثبت تخطيط روسيا لشن هجوم على أوكرانيا

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (الإنترنت)

تحدثت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن «أدلة» تُثبت أن روسيا تعتزم القيام بـ«أفعال عدائية كبيرة ضد أوكرانيا، متوعّدةً بجعلها تدفع «ثمنًا غاليًا» في حال نفّذت نواياها.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إثر اجتماع لحلف شمال الأطلسي في ريغا، «لقد قلنا بوضوح للكرملين إننا سنردّ، خصوصًا من خلال سلسلة تدابير اقتصادية ذات تأثير كبير كنّا قد امتنعنا عن استخدامها في الماضي»، وفق «فرانس برس».

وتنفي موسكو التي ضمت القرم من أوكرانيا في 2014 وتدعم الانفصاليين في شمال أوكرانيا، بشدة أن تكون تخطط لشن هجوم، وحمَّلت الحلف الأطلسي مسؤولية تأجيج التوتر، ويقول دبلوماسيو الحلف إن التكتل لا يزال غير متأكد من نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غير أن الوزراء سيناقشون خطط طوارئ في حال قيام روسيا بغزو.​

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إلى «مفاوضات مباشرة» مع روسيا بهدف «وقف الحرب» في شرق بلاده، في ظل تصاعد التوتر مع موسكو المتّهمة بالتحضير لغزو.

وقال زيلينسكي في خطاب أمام البرلمان: «علينا أن نقول الحقيقة، وهي أننا لن نكون قادرين على وقف الحرب من دون مفاوضات مباشرة مع روسيا»، وتخوض كييف حربًا منذ العام 2014 مع انفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا.