رئيس فنزويلا يصف مراقبي الانتخابات الأوروبيين بـ«الأعداء» و«الجواسيس»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 08:36 صباحا
مادورو عارضا بطاقة هويته بعد تصويته في الانتخابات بكراكاس، 21 نوفمبر 2021، (ا ف ب)

وصف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مراقبي الاتحاد الأوروبي، الذين أتوا إلى بلاده لمراقبة الانتخابات المحلية الأخيرة، بأنهم «أعداء» و«جواسيس»، نافيًا المخالفات التي أشاروا إليها في تقرير مهمتهم.

وقال مادورو: «أولئك الذين أتوا كأعداء، وفد جواسيس الاتحاد الأوروبي، لم يجدوا أيّ عنصر لينتقدوا النظام الانتخابي»، منتقدًا التقرير «المليء بالارتجال والمكتوب بشكل سيّئ»، وأكمل: «هؤلاء لم يكونوا مراقبين دوليين بل جواسيس الاتحاد الأوروبي»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتابع في كلمة ألقاها على التلفزيون العام إنهم «سعوا (...) إلى تشويه العملية الانتخابية الديمقراطية والتي لا تشوبها شائبة في فنزويلا، لكنهم لم ينجحوا».

وأردف مادورو: «لقد حصلت انتخابات شفافة وموثوقة ونزيهة وآمنة وحرة. وقد حققت التشافية نصرًا ساحقًا».

حقّق معسكر مادورو الذي لم يعترف جزء من المجتمع الدولي بإعادة انتخابه رئيسًا لفنزويلا العام 2018، نصرًا ساحقًا في الانتخابات المحلية، إذ فاز بـ20 من أصل 23 من مناصب الحكام وبرئاسة بلدية كراكاس.

ورحب مادورو بالفوز، قائلاً: «نصر جميل جاء نتيجة العمل الدؤوب». وأشار التلفزيون الحكومي إلى «فوز تاريخي للثورة» التشافية.

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