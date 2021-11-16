أرمينيا تعلن هدنة مع أذربيجان بعد وساطة روسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 08:32 مساء
الناطق باسم وزارة الدفاع الأرمينية آرتسرون هوفهانيسيان. (الإنترنت)

أعلنت أرمينيا، مساء اليوم الثلاثاء، أنها وافقت على هدنة مع أذربيجان إثر «وساطة» روسية بعد يوم من الاشتباكات بين قوات البلدين قرب منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «بوساطة من الجانب الروسي، تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء إطلاق النار على الحدود الشرقية لأرمينيا ابتداءً من الساعة 6:30 مساءً (14:30 ت غ)».

وأضافت أن «الوضع استقر نسبيًّا» وأن جنديًّا أرمينيًّا قُتل في الاشتباكات يوم الثلاثاء.

وتكبَّدت أرمينيا «خسائر» بشرية في معارك اليوم مع أذربيجان ما أثار مخاوف من تجدُّد النزاع الذي اندلع العام الماضي بين البلدين الخصمين في منطقة القوقاز، بحسب «فرانس برس». 

وأوضحت وزارة الدفاع الأرمنية في بيان أن «هجومًا للقوات الأذربيجانية على مواقع للقوات الأرمنية أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في الجانب الأرمني»، مضيفة أن يريفان فقدت السيطرة أيضًا على «موقعين عسكريين».

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