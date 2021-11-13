الهند: ارتفاع مستوى تلوث الهواء يغلق مدارس نيودلهي لأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 نوفمبر 2021, 08:50 مساء
الضباب في شوارع نيودلهي. (الإنترنت)

قررت مدينة نيودلهي الهندية، السبت، إغلاق مدارسها لمدة أسبوع بسبب تلوث الهواء الذي وصل إلى مستويات مثيرة للقلق في الأيام الأخيرة.

وقال رئيس وزراء العاصمة الهندية، أرفيند كيجريوال، للصحفيين: «اعتبارًا من الإثنين ستغلق المدارس حتى لا يضطر الأطفال لتنشق هواء ملوث»، بحسب «فرانس برس».

مستويات التلوث 
وأظهرت البيانات الحكومية أن مستويات التلوث في المدينة الضخمة بلغت 437 على مقياس من 500 درجة لمؤشر جودة الهواء.

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وسيتعين على موظفي الخدمة المدنية العمل عن بعد، وقد حُثت الشركات الخاصة على أن تفعل ذلك قدر الإمكان. 

كما ستتوقف أعمال البناء لمدة أربعة أيام ابتداءً من الأحد لوقف الانبعاثات الملوثة من المواقع الخارجية. 

 المستوى «الشديد»
وكانت مستويات التلوث في نيودلهي أيضًا في المستوى «الشديد» الجمعة، الأمر الذي دفع مجلس مكافحة التلوث المركزي إلى إصدار تحذير صحي وشيك. 

ويستمر حرق النفايات الزراعية في الولايات المجاورة لنيودلهي على الرغم من حظرها بقرار من المحكمة العليا. 

والعاصمة الهندية التي يسكنها 20 مليون نسمة هي الأكثر تلوثًا في العالم وفقًا لتقرير صادر عن منظمة جودة الهواء السويسرية IQAir نُشر العام 2020 ، بسبب مصانعها والازدحام المروري والحرائق الزراعية التي تشعل كل شتاء.

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