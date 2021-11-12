أفغانستان: انفجار في مسجد في ولاية ننغرهار الأفغانية

أسفر انفجار وقع في مسجد في ولاية ننغرهار الأفغانية، اليوم الجمعة، عن سقوط قتلى وجرحى، وفق ما أفاد مسؤول من طالبان لوكالة «فرانس برس».
وقال المصدر: «يمكنني التأكيد أن انفجارًا وقع أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد في منطقة سبين غار. هناك ضحايا وقتلى».
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