أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 نوفمبر 2021, 08:48 صباحا
شخص يحضر لقاح كورونا قرب برلين، 30 أغسطس 2021، (ا ف ب)

سجلت ألمانيا عددًا قياسيًا من الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، بواقع 50 ألفًا و196 حالة خلال 24 ساعة، في مؤشر إلى «عنف» موجة الوباء التي تضرب البلاد، حسب معهد روبرت كوخ للرصد الصحي.

وهذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومية 50 ألفًا منذ بداية الوباء في ألمانيا؛ حيث تسجل أعدادًا قياسية من الإصابات، وبلغ عدد الوفيات الجديدة 235 حالة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأمس الأربعاء، صرَّحت المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل بأن ارتفاع الإصابات مجددًا في البلاد خصوصًا منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي «مأساوي»، معربة عن أسفها لأن «الوباء ينتشر مجددًا بشكل واسع»، كما دعت السلطات الإقليمية المختصة بالشؤون الصحية إلى اتخاذ إجراءات جديدة لاحتواء الوضع.

وتزايد الضغط أيضًا على وحدات العناية في المستشفيات، وينسب هذا التفشي الجديد للوباء إلى معدل التلقيح المنخفض نسبيًّا بين السكان في ألمانيا حيث يزيد قليلًا على 67%.

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