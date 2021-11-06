واشنطن تأمر دبلوماسييها غير الأساسيين وأقرباءهم بمغادرة إثيوبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 نوفمبر 2021, 04:28 مساء
عناصر تابعة للجيش الإثيوبي خلال تدريبات. (الإنترنت)

أمرت واشنطن دبلوماسييها غير الأساسيين في السفارة الأميركية في إثيوبيا وأقرباءهم بمغادرة البلاد بسبب تصاعد النزاع الدائر في شمال البلاد بين متمردي إقليم تيغراي والقوات الحكومية.

 وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان نُشر السبت، «في الخامس من نوفمبر، أمرت الخارجية الموظفين غير الأساسيين التابعين للحكومة الأميركية وأفراد عائلاتهم بمغادرة إثيوبيا بسبب النزاع المسلّح واضطرابات مدنية»، وفق «فرانس برس».

وطلبت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، من الأميركيين الموجودين في إثيوبيا، «مغادرة البلاد في أسرع وقت» على وقع «تصاعد» وتيرة النزاع.

العدول عن التوجه إلى إثيوبيا
وقالت السفارة الأميركية في أديس أبابا، عبر «تويتر»: «نوصي بشدة المواطنين الأميركيين بالعدول عن التوجه إلى إثيوبيا، وأولئك الموجودين حاليًا في إثيوبيا بالبدء في الاستعداد لمغادرة البلاد»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعرب مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، عن «قلقه العميق» لتصعيد النزاع في إثيوبيا ودعا إلى وقف لإطلاق النار. وجاء في بيان مشترك تلاه للصحفيين السفير المكسيكي لدى الأمم المتحدة خوان رامون إن أعضاء المجلس «يدعون إلى إنهاء الأعمال العدائية والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار».

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