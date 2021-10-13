القوات المسلحة الفرنسية: مصرع جندي من قوة «برخان» في حادث عرضي بمالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 08:47 مساء
قوة برخان الفرنسية العاملة في مالي. (أ ف ب)

أعلنت قوة «برخان»، الأربعاء، مقتل جندي فرنسي من عمليتها لمكافحة «المتطرفين»، في حادث عرضي الثلاثاء، في قاعدة تمبكتو في مالي.

وقالت القوة، في بيان، إن صف الضابط أدريان كيلان الميكانيكي البالغ من العمر 29 عامًا من الفوج الرابع لغاب «كان يقوم بصيانة شاحنة وأُصيب بجروح خطيرة بسبب إمالة كابينة هذه الشاحنة أثناء تصليحه محرك الآلية»، بحسب «فرانس برس».

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وأضافت أنه على الرغم من المحاولات الفورية لرجال للإنقاذ في المكان «لم يتمكنوا من إنعاشه وتوفي متأثرًا بجروحه»، موضحًا أن تحقيقًا يجرى لتحديد الظروف «الدقيقة للحادث».

سابع جندي فرنسي 
وكيلان أعزب ولا أبناء له. وهو سابع جندي فرنسي يموت في حادث عرضي في منطقة الساحل منذ 2013 في العمليات المناهضة للجهاديين في قوة «سرفال»، ثم «برخان». وقُتل 52 جنديًّا في عمليات قتالية خلال نفس الفترة.

وقالت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي، في تغريدة على «تويتر»، «أحيي التزامه وأكرم لذكراه». كما أعرب الجنرال بيار شيل، رئيس أركان الجيش، والناطق باسم الحكومة غابريال أتال، عن «حزنهما الشديد» الأربعاء.

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