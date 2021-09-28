واشنطن «تدين» تجربة كوريا الشمالية الصاروخية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 08:53 صباحا
صورة من دون تاريخ بثتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية وتظهر التجربة الصاروخية الأخيرة. (أ ف ب)

دانت الولايات المتّحدة التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، الثلاثاء، مطالبة في الوقت نفسه بيونغ يانغ بالانخراط في حوار.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن «الولايات المتّحدة تدين إطلاق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صاروخا»، مؤكّدة أنّ هذه التجربة الصاروخية «تشكّل انتهاكا للقرارات العديدة التي أصدرها مجلس الأمن الدولي، وتهديدا لجيران جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وللمجتمع الدولي».

وأضافت: «نحن ما زلنا ملتزمين مقاربة دبلوماسية تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وندعوها للانخراط في حوار».

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