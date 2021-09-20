الولايات المتحدة ستفتح حدودها أمام جميع المسافرين الملقحين ضد «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 سبتمبر 2021, 05:19 مساء
البيت الأبيض مقر الرئيس الأميركي. (أرشيفية: الإنترنت)

الولايات المتحدة ستسمح اعتبارًا من «نوفمبر» لجميع المسافرين القادمين من الخارج بالدخول إلى أراضيها، شرط أن يكونوا ملقحين بشكل كامل ضد «كوفيد-19»، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وأوضح منسق عملية مكافحة الوباء في البيت الأبيض، جيف زينتس، أن على المسافرين القادمين من الخارج الخضوع لفحص الكشف عن «كوفيد» ووضع الكمامة.

كما سيوضع نظام لتتبعهم. ويشكل تخفيف القيود على السفر التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب منذ 18 شهرًا، تحوّلًا كبيرًا من جانب إدارة الرئيس جو بايدن، ويأتي استجابة لمطالب الأوروبيين، في وقت تشهد علاقاتهم الدبلوماسية مع واشنطن توترًا.

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