قادة الانقلاب في غينيا يعلنون فرض حظر تجول في أنحاء البلاد

عناصر الجيش في غينيا. (الإنترنت)

أعلن ضباط القوات الخاصة الذين استولوا على السلطة في غينيا، الأحد، واعتقلوا الرئيس ألفا كوندي فرض حظر تجول في كل أنحاء البلاد «حتى إشعار آخر» واستبدال حكام المناطق بعسكريين.

وقال الضباط أيضًا في بيان بثه التلفزيون الوطني إنه سيتم عقد اجتماع لوزراء حكومة كوندي ومسؤولين آخرين كبار عند الساعة 11,00 صباحا بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين في العاصمة كوناكري، وفق لوكالة «فرانس برس».

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وفي وقت سابق الأحد، أكدت القوات الخاصة الغينية، القبض على الرئيس ألفا كوندي و«حل» مؤسسات الدولة، في فيديو وجهته إلى مراسل لوكالة «فرانس برس»، فيما أعلنت وزارة الدفاع صد الهجوم على مقر الرئاسة.

وأعلن أحد الانقلابيين باللباس العسكري في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل دون أن يبثه التلفزيون الوطني، «قررنا بعد القبض على الرئيس... حل الدستور القائم وحل المؤسسات، كما قررنا حل الحكومة وإغلاق الحدود البرية والجوية».