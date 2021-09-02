طوارئ في نيويورك بسبب «إيدا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 09:06 صباحا
أمطار غزيرة في نيويورك، ا سبتمبر 2021، (ا ف ب)

أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، اليوم الخميس، حالة الطوارئ في الولاية؛ حيث تسبَّبت ذيول العاصفة «إيدا» بفيضانات هائلة في المدينة وعبر شمال شرق الولايات المتحدة.

وكتبت هوشول في تغريدة على «تويتر»: «أعلن حالة الطوارئ لمساعدة سكان نيويورك المتضررين من عاصفة الليلة»، بعدما أدت العاصفة، التي شكلت إعصارًا من الفئة الرابعة ضرب جنوب الولايات المتحدة الأحد، إلى حدوث زوابع وفيضانات أثناء اندفاعها إلى الشمال، حسب وكالة «فرانس برس».

وهطلت أمطار غزيرة في نيويورك ليل «الأربعاء - الخميس»، مع مرور ذيول الإعصار،  الذي أودى بحياة سبعة أشخاص في جنوب الولايات المتحدة، وتسبب بزوابع وفيضانات في شمال شرق البلاد.

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وسُجلت زوابع هائلة في ولايات بنسلفانيا ونيوجرزي وميريلاند، حيث تُوفيّ شاب يبلغ من العمر 19 عامًا وفقد آخر بعدما غمرت المياه أحد المباني، ما رفع عدد ضحايا «إيدا» إلى سبعة قتلى.

وهطلت أمطار غزيرة على العاصمة الاقتصادية والثقافية للولايات المتحدة، ونشرت إدارة الطقس مقاطع فيديو لشوارع غارقة في أحياء بروكلين وكوينز، ما جعل حركة السير مستحيلة.

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