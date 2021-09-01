«إيدا» يخلف 4 قتلى على الأقل و«كارثة كبرى» في ولايتين أميركيتين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 10:50 صباحا
فضيان نهر بايو في مدينة مونتيغوت في ولاية لوزيانا الأميركية بعد مرور الإعصار «إيدا»، 30 أغسطس 2021. (أ ف ب)

فرض حظر تجول ليل الثلاثاء- الأربعاء، على مدينة نيو أورلينز الأميركية بعد يومين تقريبا على مرور الإعصار «إيدا»، الذي ضرب سواحل ولاية لويزيانا بعد 16 عاما تماما من الإعصار «كاترينا»، الذي أودى بحياة أكثر من 1800 شخص.

وتأكدت وفاة أربعة أشخاص بينما بدأ عناصر الإنقاذ البحث عن الذين أدت العاصفة إلى عزلهم في حين أعلن الرئيس جو بايدن، أن لويزيانا وميسيسيبي في حالة «كارثة كبرى». وبدأ انحسار المياه يكشف حجم الأضرار على طول ساحل خليج المكسيك. واعتبر رجل في عداد المفقودين بعدما قتله تمساح على ما يبدو، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت رئيسة بلدية المدينة لاتويا كانتريل، في تغريدة على «تويتر» إنها أصدرت أمرا بفرض حظر تجول طوال الليل في نيو أورلينز، التي لا يزال الجزء الأكبر منها محروما من التيار الكهربائي.

وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور لأشخاص تم سحبهم من سيارات غمرتها المياه ومنازل مدمرة، لكن الأضرار التي لحقت بنيو أورلينز  بحد ذاتها محدودة.

- «إيدا» يغرق نيو أورلينز الأميركية في الظلام

وقتل شخص بسقوط شجرة في برايريفيل. وقالت السلطات إن شخصا آخر لقي حتفه أثناء محاولته القيادة في مياه الفيضانات على بعد 95 كيلومترا جنوب شرق نيو أورلينز.

وذكر الموقع الإلكتروني لتتبع انقطاع التيار الكهربائي «باور-آوتيج» أن  الإعصار «إيدا» أدى إلى حرمان أكثر من مليون منزل في لويزيانا من الكهرباء. وأعلنت شركة الكهرباء أن التيار قد يعود في وقت مبكر من الأربعاء، حسب جريدة «نيو أورلينز تايمز-بيكايون»، التي قالت إن التيار الكهربائي سيعود على الأرجح إلى المستشفيات أولا التي يتوجب على بعضها مواجهة تدفقا لمصابين بـ«كوفيد»، ومحطات تنقية المياه ومراكز معالجة مياه الصرف الصحي.

وقالت الشرطة في ولاية ميسيسيبي حيث هطلت أمطار تسبب بسيول، أدى انهيار طريق إلى مقتل شخصين وجرح عشرة آخرين، ثلاثة منهم في حالة حرجة.  وحذر نائب حاكم ولاية لويزيانا بيلي نانجيسر، الثلاثاء، من أن حصيلة القتلى قد يرتفع لا سيما في المناطق الساحلية التي تأثرت بشكل مباشر من «إيدا».

وأعلن الرئيس جو بايدن، أن لويزيانا وميسيسيبي في حالة «كارثة كبرى»، ما يسمح للولايتين بالحصول على مساعدات فدرالية. وينتقل إيدا الذي أصبح منخفضا استوائيا، حاليا باتجاه الشمال الشرقي مهددًا وديان تينيسي وأوهايو.  وحذر العلماء من تزايد نشاط الأعاصير بسبب ارتفاع درجة حرارة سطح المحيطات جراء تغير المناخ ما يشكل تهديدا متزايدا لسكان السواحل في جميع أنحاء العالم.

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