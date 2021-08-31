تعرف على آخر عسكري أميركي غادر أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 أغسطس 2021, 10:42 صباحا
صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية للواء كريس دوناهيو لحظة مغادرته كابل كآخر عسكري أميركي غادر أفغانستان، 30 أغسطس 2021. (فيسبوك)

قالت القيادة المركزية الأميركية إن  اللواء في الجيش الأميركي كريس دوناهيو، قائد الفرقة المجوقلة الـ 82، هو آخر عنصر من القوات الأميركية غادر أفغانستان الإثنين، لتنتهي بذلك حرب استمرت 20 سنة سيطرت في أعقابها حركة «طالبان» على البلاد.

وأوضحت القيادة المركزية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «بمغادرة دوناهيو تم استكمال المهمة الأميركية (لإجلاء المواطنين الأميركيين، والأفغان من حاملي تأشيرة الهجرة الخاصة، بالإضافة إلى الأفغان المعرضين للخطر)».

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ويوم الإثنين قال قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكنزي: «أنا هنا لأعلن أننا أنجزنا انسحابنا من أفغانستان»، وفق «فرانس برس». وأضاف الجنرال ماكنزي الذي تتبع أفغانستان لنطاق عمليات قيادته أنّ «آخر طائرة سي-17 أقلعت من مطار كابل في 30 أغسطس» في الساعة 9:29 ت غ.

في المقابل، قالت حركة طالبان بعد ساعات من مغادرة آخر القوات الأجنبية لأفغانستان الثلاثاء، إن هزيمة الولايات المتحدة شكلت «درسا كبيرا للغزاة الآخرين ولجيلنا المستقبلي». وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد من مدرج مطار كابل إنه «أيضا درس للعالم»، حسب وكالة «فرانس برس».

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