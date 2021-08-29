لويزيانا الأميركية تستعد للإعصار «إيدا» بعد 16 عاما من كارثة كاترينا

إعصار كاترينا. (أرشيفية: الإنترنت)

تستعد لويزيانا، الأحد، لوصول الإعصار إيدا، واحد من أكثر الأعاصير قوة في هذه الولاية خلال العقود الأخيرة، والذي يتوقع أن يلامس اليابسة مصحوبًا برياح تصل سرعتها الى 240 كيلومترًا في الساعة، وذلك بعد 16 عامًا تمامًا من الإعصار كاترينا المدمر.

ونبّه المركز الأميركي للأعاصير في نشرته الأخيرة إلى أن عين الإعصار «البالغ الخطورة تقترب من ساحل لويزيانا الجنوبي الشرقي»، محذرًا من ارتفاع «كارثي» لمستوى مياه البحر، وفق «فرانس برس».

أضرار كارثية

وفي نيو أورلينز كبرى مدن الولاية، انهمرت أمطار غزيرة وهبت رياح عاتية على الشوارع المقفرة. وتحصّنت غالبية المحال التجارية بألواح خشب وأكياس رمل. والتزم السكان تعليمات السلطات عبر إخلاء منازلهم أو الاحتماء داخلها، فيما يثير الإعصار خشية من أضرار كارثية.

وكتب المركز الأميركي للأعاصير على موقعه على الإنترنت أن «الإعصار إيدا يواصل اشتداده بات الآن إعصارًا خطيرًا من الفئة الرابعة» ويتوقع أن يصل إلى سواحل لويزيانا بعد الظهر. في أحد أحياء شرق المدينة، كان بعض السكان ينهون استعداداتهم. وانهمك تشارلز فيلدز في جمع كل أثاث حديقته داخل منزله وقال «لست واثقًا بأنني مستعد لكن المواجهة لا مفر منها».

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وأضاف فيلدز الذي عاش معاناة الإعصار كاترينا وتجاوز ارتفاع المياه داخل منزله ثلاثة أمتار يومها، «سنرى كم سنصمد». ونبّه حاكم الولاية جون بل إدواردز إلى أن إيدا الذي بلغ الدرجة الرابعة خلال الليل سيكون «أحد اقوى الأعاصير التي ضربت لويزيانا منذ العام 1850 على الأقل».

وأكدت الأرصاد الجوية الأميركية وجوب عدم الخروج من المنازل، موصية السكان بملازمة غرفة واحدة من دون نوافذ في الساعات الـ24 المقبلة.

«لم نعد الولاية نفسها»

لا تزال ذكرى الإعصار كاترينا الذي بلغ اليابسة في 29 أغسطس 2005، قبل 16 عامًا تمامًا، مؤلمة في لويزيانا. فقد أودى هذا الإعصار بأكثر من 1800 شخص وتسبَّبت أمطاره الغزيرة بأضرار جسيمة قدرها عشرات مليارات الدولارات.

وقال جون بل إدواردز: «أعرف أنه من المؤلم جدًا التفكير في أن عاصفة شديدة جديدة مثل الإعصار إيدا يمكن أن تقع في هذه الذكرى. لكننا لم نعد الولاية نفسها التي كانت قبل 16 عامًا. لدينا نظام لخفض المخاطر المرتبطة بالأعاصير» مشيرًا إلى أن هذا النظام «سيخضع لاختبار صعب».

وقد تتعرّض منطقة جنوب لويزيانا لدمار وفيضانات، مع أمطار تصل إلى 50 سنتيمترًا في بعض الأماكن. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن في كلمة متلفزة بعد ظهر السبت إرسال مئات الخبراء للتدخل بشكل عاجل وتحضير احتياطات من المياه والطعام ومولدات الكهرباء.