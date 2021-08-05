واشنطن تدعو جبهة تيغراي إلى حماية موقع لاليبيلا التاريخي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 أغسطس 2021, 10:13 مساء

دعت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، جبهة تحرير شعب تيغراي في إثيوبيا إلى حماية موقع كنائس «لاليبيلا» التاريخي المنحوتة في الصخر، وذلك بعدما سيطر مقاتلو الجبهة على الموقع المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

ونقلت «فرانس برس» عن الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس تصريحه للصحفيين «ندعو جبهة تحرير شعب تيغراي إلى حماية هذا التراث الثقافي. كما ندعو جميع أطراف النزاع لوضع حد للعنف» الذي تشهده إثيوبيا.

وسيطر متمردون من إقليم تيغراي الإثيوبي على موقع لاليبيلا المدرج على قائمة «يونسكو» للتراث العالمي في منطقة أمهرة المجاورة والمعروف بكنائسه المحفورة في الصخر العائدة إلى القرن الثاني عشر، وفق ما أفاد سكان لـ «فرانس برس».

وقال أحد السكان «قدموا بعد الظهر ولم تجر أي معارك، ولم يكن هناك وجود لقوات الأمن، وباتت قوات جبهة تحرير شعب تيغراي الآن في البلدة».

 

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