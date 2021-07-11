تركيا: 12 قتيلا في حادث حافلة تقل مهاجرين غير شرعيين

لقي 12 شخصًا حتفهم وجُرح 26 آخرون في مدينة فان بشرق تركيا، ليل السبت الأحد، في حادث حافلة تقل مهاجرين سرًا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».
وقالت محافظة فان إن 11 مهاجرًا وشخصًا آخر نظم عملية النقل السري للمهاجرين قضوا في الحادث.
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