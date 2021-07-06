واشنطن تحض طهران على التوقف عن سياسة «حافة الهاوية» في الملف النووي

حضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إيران على ضرورة التوقف عن اتباع سياسة «حافة الهاوية»، وقالت إن جهود طهران الأخيرة لتخصيب اليورانيوم يمكن أن «تعقد عودتها» إلى المفاوضات الرامية لإحياء اتفاق العام 2015 النووي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين: «من المقلق أن تختار إيران الاستمرار بتصعيد عدم تنفيذ التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة، خاصة مع تجارب لها قيمة لأبحاث السلاح النووي»، في إشارة إلى الاتفاق الذي توصلت إليه ايران مع ست دول لوضع قيود على برنامجها النووي، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «نواصل حض إيران على التوقف عن اتباع سياسة حافة الهاوية والعودة بجاهزية إلى فيينا لإجراء مباحثات حقيقية، وأن تكون في موقف الاستعداد لإنهاء العمل الذي بدأناه في أبريل».