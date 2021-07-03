19 مفقودا نتيجة أمطار غزيرة في اليابان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 يوليو 2021, 09:14 صباحا
إحدى ضواحي طوكيو في فبراير 2021 (أ ف ب)

اعتبر 19 شخصا في عداد المفقودين بعدما جرف انزلاق تربة منازل عدة اثر تساقط أمطار غزيرة في منطقة شيزوكو بوسط اليابان.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الياباني سيلا من الوحول يجتاح أبنية ويطمر أخرى في مدينة أتامي الساحلية مع أشخاص يحالون الفرار، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال مسؤول إدارة الكوارث في المنطقة لوكالة فرانس «لا يزال مصير 19 شخصا مجهولا». وأضاف أن السلطات المحلية طلبت من الجيش المساعدة في عملية الانقاذ.

ووقع الحادث قرابة الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي، حسب مسؤول في بلدية أتامي مشيرا إلى أن السيول جرفت عدة منازل كما انقطع التيار الكهربائي عن 200 منزل.

ويسجل في غالبية مناطق اليابان موسم أمطار غالبا ما يتسبب بفيضانات وسيول وانزلاقات تربة.

وبلغ معدل المتساقطات في أتامي 313 ميلمترا في غضون 48 ساعة مقارنة بمعدل شهري قدره 242.5 ميلمترا في يوليو عادة، وفق التلفزيون الرسمي.

وتبعد أتامي، الواقعة في منطقة شيزوكو الريفية، 90 كيلومترا من طوكيو.

وأوقف خط القطارات السريع بين طوكيو وأوساكا مؤقتا بسبب الأمطار الغزيرة فيما تأثرت حركة القطارات المحلية في المناطق المتضررة على ما تظهر المواقع الإلكترونية لشركات السكك الحديد.

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