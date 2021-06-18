كيم: ينبغي علينا الاستعداد «للحوار كما للمواجهة» مع الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 يونيو 2021, 12:19 صباحا
وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية تنشر صورا لأحدث ظهور لكيم جونغ-أون، 02 مايو 2020. (أ ف ب)

نقلت وسائل إعلام كورية شمالية عن الزعيم كيم جونغ-أون الجمعة قوله إنّه ينبغي على بيونغ يانغ أن تستعدّ «للحوار كما للمواجهة» مع واشنطن في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنّه خلال جلسة عامة عقدتها الخميس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم أوجز كيم المبادئ العامة للاستراتيجية التي سينتهجها في العلاقة مع واشنطن، و«الاتجاه السياسي للإدارة الأميركية» الجديدة برئاسة بايدن.

وأضافت الوكالة أنّ الزعيم الكوري الشمالي «شدّد على ضرورة الاستعداد للحوار كما للمواجهة، ولا سيّما للاستعداد الكامل للمواجهة من أجل حماية كرامة بلادنا».

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