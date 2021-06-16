زعيم كوريا الشمالية يقر بمواجهة «سلسلة صعوبات» بينها وضع غذائي «متوتر»

كيم جونغ-أون متحدثا في مؤتمر حزب العمّال الثامن في بيونغ يانغ، 6 يناير 2021. (أرشيفية: أ ف ب)

أقر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أن بلاده تواجه «وضعا غذائيا متوترا»، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، الأربعاء.

منذ فترة طويلة، تعاني كوريا الشمالية، التي أنهك اقتصادها جراء العقوبات الدولية العديدة المفروضة ردا على برامجها العسكرية المحظورة، من نقص حاد في الغذاء، وفي العام الماضي، تلقى اقتصادها ضربة قاسمة بسبب وباء كوفيد والأعاصير والفيضانات، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكد كيم، في جلسة عامة عقدتها اللجنة المركزية للحزب الحاكم، أن الوضع الاقتصادي «تحسن»، مع زيادة الإنتاج الصناعي بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق، حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأقر بأنه واجه «سلسلة من الصعوبات»؛ بسبب عدة «تحديات» يتعين التغلب عليها، وقال إن «الوضع الغذائي أصبح متوترا الآن؛ حيث لم يتمكن القطاع الزراعي من تحقيق خطته في إنتاج الحبوب، بسبب الأضرار التي سببتها الأعاصير العام الماضي». خلال صيف العام 2020، دمرت الأعاصير المصحوبة بفيضانات آلاف المنازل والأراضي الزراعية.

كيم يدعو إلى تدابير لتخفيف عواقف الكوارث الطبيبة

ودعا كيم إلى اتخاذ تدابير لتخفيف عواقب هذه الكوارث الطبيعية، مؤكدا أن ضمان الحصول على «محاصيل جيدة» هو «أولوية قصوى». كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع، حسب الوكالة، إلى «الوضع المستدام» لوباء كوفيد.

كانت كوريا الشمالية من أوائل الدول، التي فرضت قيودا صحية صارمة بينها قرار إغلاق حدودها الذي اتخذته في وقت مبكر جدا، لمنع انتشار فيروس «كورونا» بعد رصده في الصين.

يصر النظام على أن الوباء لم يصل إلى أراضيه، وهو ما يشكك فيه كثير من الخبراء. لكن العزلة جاءت بكلفة اقتصادية عالية إلى حد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أقر بنفسه بالصعوبات التي تواجهها بلاده من خلال دعوة مساعديه إلى «مسيرة شاقة جديدة أكثر قسوة بهدف مساعدة الشعب على مواجهة الصعوبات، حتى لو قليلا».

وتستخدم بيونغ يانغ تعبير «مسيرة شاقة» للإشارة إلى مجاعة التسعينات التي خلفت مئات الآلاف الوفيات وجاءت بعدما خفضت موسكو مساعداتها إثر انهيار الاتحاد السوفياتي.

واعتبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أخيرا أنه «من المحتمل جدا» أن يكون الوباء قد فاقم الوضع الإنساني في كوريا الشمالية، حيث يعيش 10.6 مليون شخص في عوز.