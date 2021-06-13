سقوط طائرة مسيرة مفخخة على مدرسة بمنطقة عسير السعودية

طائرة مسيرة تم إسقاطها في الأراضي السعودية. (الإنترنت)

ذكر التلفزيون الرسمي السعودي ووكالة الأنباء السعودية الرسمية أن طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات سقطت على مدرسة بمنطقة عسير ولم ترد تقارير عن إصابات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير قوله إن «الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير، وبمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات»، وفق «رويترز».