واشنطن تؤكد تقديم 80 مليون جرعة لقاح ضد «كورونا» للخارج ثلاثة أرباعها ضمن آلية «كوفاكس»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يونيو 2021, 06:47 مساء

أكدت الولايات المتحدة، أنها قدمت نحو 80 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا «كوفيد-19» التي وعدت بها دولا أجنبية، منوهة إلى أن ثلاثة أربعاها ستوزع عبر آلية «كوفاكس».

وقال البيت الأبيض في بيان نقلته «فرانس برس»: «اليوم تعلن الحكومة الإطار لتشارك الجرعات الأميركية الثمانين مليونا في العالم». وأضاف «سيتم تشارك ثلاثة أرباع كمية الجرعات عبر كوفاكس».

وأورد البيت الأبيض أسماء الدول التي ستحصل على أولى الجرعات الـ25 مليونا ومن بينها المكسيك وكندا وكوريا الجنوبية والضفة الغربية وغزة وأوكرانيا وكوسوفو وهايتي وجورجيا ومصر والعراق والأردن واليمن.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان «لا نتشارك هذه الجرعات من أجل ضمان خدمات أو انتزاع امتيازات» من الدول الأخرى. وأضاف «نتشاركها لإنقاذ حيوات وقيادة العالم نحو نهاية الوباء».

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