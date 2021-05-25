إيران: استبعاد أحمدي نجاد ولاريجاني من الانتخابات الرئاسية

الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد ( أرشيفية: إنترنت)

نشرت وزارة الداخلية الإيرانية الثلاثاء اللائحة الرسمية لسبعة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في يونيو نالوا مصادقة مجلس صيانة الدستور، وفق وكالة الأنباء الرسمية «إرنا».

واستبعد المجلس الذي تعود له صلاحية منح المرشحين أهلية خوض الانتخابات المقررة دورتها الأولى في 18 يونيو، شخصيات بارزة مثل الرئيس السابق لمجلس الشورى المحافظ المعتدل علي لاريجاني والرئيس السابق للجمهورية محمود أحمدي نجاد والإصلاحي اسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الحالي حسن روحاني، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

في المقابل، صادق المجلس على ترشيح خمس شخصيات من المحافظين المتشددين، يتقدمهم الرئيس الحالي للسلطة القضائية ابراهيم رئيسي.