في جلسة مغلقة لمجلس الأمن..فرنسا تقترح مشروع قرار يحل الصراع العربي الإسرائيلي

اقترحت فرنسا على شركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، بحسب ما أعلن دبلوماسيون، في حين تعرقل الولايات المتحدة منذ ثمانية أيام تبني المجلس أي قرار حول النزاع.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون الذي يرأس المجلس في مايو للصحفيين إنه تم خلال جلسة مغلقة «الاستماع إلى اقتراح قدمه زميلنا الفرنسي في المجلس

».

أضاف« وبالنسبة إلى الصين، فإننا بالطبع ندعم كل الجهود التي تسهّل إنهاء الأزمة وعودة السلام في الشرق الأوسط».وفق وكالة«فرانس برس».

ولم تذكر الوكالة الفرنسية أية تفاصيل لمشروع القرار الفرنسي الذي تقدم به به المندوب الفرنسي إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء.

جهود لوقف القصف

وتكثف الأسرة الدولية الثلاثاء حملة المساعي الدبلوماسية لوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، بدون أن تلوح بوادر تهدئة بعد أسبوع من التصعيد الدامي.

ومنذ بدء هذه الحلقة الجديدة من العنف في قطاع غزة في العاشر من مايو الجاري، قُتل 212 فلسطينيا، بينهم طبيبان وما لا يقلّ عن 61 طفلاً، إضافة إلى أكثر من 1400 جريح، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن وزارة الصحّة الفلسطينيّة.

أمّا في الجانب الإسرائيليّ، فقُتل 10 أشخاص، وأصيب 295 في إطلاق صواريخ من غزّة.

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