باريس تدعو لندن إلى التراجع عن القيود الجديدة بشأن الصيد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 مايو 2021, 12:43 مساء
قارب الصيد البريطاني «Vertrouwen»، يمينا، يبحر باتجاه السفينة الفرنسية «Sauvage». بعد إصابة أحد بحارتها، 8 أكتوبر 2012. (أ ف ب)

دعت وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردان، الخميس، السلطات البريطانية إلى إلغاء القيود التي فرضت على وصول الصيادين الفرنسيين إلى مياه جيرسي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزيرة لوكالة «فرانس برس» بعد أيام من التوتر في هذا الشأن: «أدعو السلطات البريطانية إلى التراجع عن قرارها» بفرض قيود جديدة على الحصول على تراخيص الصيد الصادرة للصيادين الفرنسيين.

ونشرت البحرية البريطانية سفينتين حربيتين حول جزيرة جيرسي؛ بهدف «مراقبة الوضع». وأكد ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية أنه «إجراء وقائي حازم بالاتفاق مع حكومة جيرسي».

بدورها، أعلنت السلطات البحرية الفرنسية، الخميس، نشر سفينتي دورية فرنسيتين في موقع غير بعيد عن جزيرة جيرسي البريطانية؛ حيث تجمع أكثر من خمسين زورق صيد فرنسيا احتجاجا على شروط الصيد المفروضة بعد «بريكست».

وقالت ناطقة باسم المديرية البحرية للمانش وبحر الشمال لوكالة «فرانس برس»: «مع انتشار خمسين زورق صيد في المنطقة فضلنا نشر هاتين السفينتين»، موضحة أن مهمة السفينة الدورية الساحلية لقوات الدرك البحرية «أتوس» والأخرى لشؤون البحرية «ثيميس» تتمثل في «ضمان أمن الملاحة والحفاظ على الأرواح في البحر».

وأضافت أن «السفينتين باقيتان في المياه الفرنسية لضمان حماية الحياة البشرية في البحر والاستعداد للتدخل في حالة تدهور هذا الأمر. إذا سقط على سبيل المثال رجل في البحر، فلدينا موارد في المنطقة قادرة على التدخل بسرعة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسا: المناورات البريطانية قبالة جزيرة جيرسي لن ترهبنا
دولى
«الصحة العالمية» تشيد بقرار واشنطن «التاريخي» بدعمها رفع براءات اختراع لقاحات ...
دولى
بالصور: تشيلسي يطيح ريال مدريد.. ويضرب موعدا مع مانشستر سيتي في نهائي دوري ...
رياضة عالمية
بوفون يعلن رحيله عن «يوفنتوس» بنهاية الموسم
رياضة عالمية
ترامب يكرر الاتهامات بتزوير الانتخابات بعد قرار مجلس الإشراف على «فيسبوك»
دولى
الحكومة المصرية تعلن قرارات عاجلة لمواجهة «كورونا» قبل عيد الفطر وتستمر لأسبوعين
عربى
للعام الثاني.. السعودية تبحث منع الوافدين من الخارج من الحج
عربى
ريال مدريد يتحدى تشيلسي على أرض «ستامفورد بريدج» في دوري الأبطال
رياضة عالمية
دباير (الحلقة 8)
فيديو
عالموقدة - أضلع الغنم (الحلقة 22)
فيديو
لمسة وفاء - عبدالعزيز فرج بوهنية (الحلقة 22)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 16)
فيديو
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بنتاغون» يحدد موعد دخول الصاروخ الصيني التائه إلى الغلاف الجوي