باريس تدعو لندن إلى التراجع عن القيود الجديدة بشأن الصيد

قارب الصيد البريطاني «Vertrouwen»، يمينا، يبحر باتجاه السفينة الفرنسية «Sauvage». بعد إصابة أحد بحارتها، 8 أكتوبر 2012. (أ ف ب)

دعت وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردان، الخميس، السلطات البريطانية إلى إلغاء القيود التي فرضت على وصول الصيادين الفرنسيين إلى مياه جيرسي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزيرة لوكالة «فرانس برس» بعد أيام من التوتر في هذا الشأن: «أدعو السلطات البريطانية إلى التراجع عن قرارها» بفرض قيود جديدة على الحصول على تراخيص الصيد الصادرة للصيادين الفرنسيين.

ونشرت البحرية البريطانية سفينتين حربيتين حول جزيرة جيرسي؛ بهدف «مراقبة الوضع». وأكد ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية أنه «إجراء وقائي حازم بالاتفاق مع حكومة جيرسي».

بدورها، أعلنت السلطات البحرية الفرنسية، الخميس، نشر سفينتي دورية فرنسيتين في موقع غير بعيد عن جزيرة جيرسي البريطانية؛ حيث تجمع أكثر من خمسين زورق صيد فرنسيا احتجاجا على شروط الصيد المفروضة بعد «بريكست».

وقالت ناطقة باسم المديرية البحرية للمانش وبحر الشمال لوكالة «فرانس برس»: «مع انتشار خمسين زورق صيد في المنطقة فضلنا نشر هاتين السفينتين»، موضحة أن مهمة السفينة الدورية الساحلية لقوات الدرك البحرية «أتوس» والأخرى لشؤون البحرية «ثيميس» تتمثل في «ضمان أمن الملاحة والحفاظ على الأرواح في البحر».

وأضافت أن «السفينتين باقيتان في المياه الفرنسية لضمان حماية الحياة البشرية في البحر والاستعداد للتدخل في حالة تدهور هذا الأمر. إذا سقط على سبيل المثال رجل في البحر، فلدينا موارد في المنطقة قادرة على التدخل بسرعة».