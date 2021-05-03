وزير الخارجية الأميركي في لندن للقاء نظيره البريطاني ضمن اجتماعات مجموعة السبع

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال جلسة استماع في مجلس النواب، 10 /مارس 2021. (فرانس برس)