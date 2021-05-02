نيودلهي تمدد تدابير العزل ضد «كوفيد-19» مع ارتفاع الإصابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 مايو 2021, 09:32 صباحا
مرضى كورونا يتشاركون السرير الواحد في أحد مستشفيات في نيودلهي. (الإنترنت)

مددت العاصمة الهندية نيودلهي الإغلاق الذي تفرضه لاحتواء كوفيد لمدة أسبوع، وفق ما أعلن رئيس وزراء المدينة أرفيند كيجريوال، السبت.

ووفقا للأرقام التي نشرتها وزارة الصحة سجلت نيودلهي 27 ألف حالة إصابة جديدة و375 وفاة، حسب وكالة «فرانس برس».

ويشتبه الخبراء في أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير مع تسجيل معدل إصابة بـ33%. وامتلأت جميع الأسِرة في مستشفيات المدينة وتعاني من نقص في الأدوية والأكسجين؛ ما يعني أن المرضى كانوا يتوفون في الخارج دون تلقي العلاج.

وامتلأت مدافن نيودلهي بالضحايا، وباتت محارق الجثث تعمل على مدار الساعة مستخدمة حتى في مواقف السيارات. وقد سجلت الهند أكثر من 400 ألف حالة جديدة، الجمعة.

وفي أبريل سجلت البلاد سبعة ملايين إصابة جديدة بكوفيد-19. وكان يفترض أن ينتهي الإغلاق، غدا الإثنين، لكن عدد الإصابات يرتفع بشكل متسارع في المدينة التي تعد 20 مليون نسمة.

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