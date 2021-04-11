التحالف «العسكري» بقيادة السعودية يعترض طائرتين أطلقهما الحوثيون

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أبريل 2021, 10:43 مساء
طائرة مسيرة تم إسقاطها في الأراضي السعودية. (الإنترنت)

 ذكرت وسائل إعلام رسمية بالسعودية الأحد أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لقتال جماعة الحوثي باليمن اعترض ودمر طائرتين مسيرتين أطلقتهما الجماعةباتجاه خميس مشيط وجازان بجنوب المملكة.

وقال التحالف إنه سيتخذ الإجراءات العملية الضرورية لحماية المدنيين بما يتسق مع القانون الدولي، بحسب «رويترز».

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في تغريدة على تويتر إن الجماعة أطلقت طائرتين مسيرتين على «مرابض الطائرات الحربية» في مطار جازان بجنوب السعودية وعلى قاعدة «الملك خالد الجوية بخميس مشيط». وتدخل التحالف في اليمن في مارس  2015 لقتال الحوثيين بعدما طردت الجماعة الحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء.

وكثفت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الجهود الدبلوماسية لإعلان اتفاق لوقف إطلاق النار رحبت به السعودية والحكومة اليمنية المدعومة من الرياض. ويضغط الحوثيون من أجل رفع كامل للحصار البحري والجوي الذي يفرضه التحالف على المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.

وشنت الجماعة أيضا هجوما بريا على محافظة مأرب الغنية بالغاز آخر معقل للحكومة في شمال اليمن.

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