غوتيريس يدين العنف «غير المقبول بتاتا» في بورما

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الإثنين، العنف «غير المقبول بتاتًا» في بورما بعد عطلة نهاية أسبوع حصدت أكبر عدد من القتلى منذ انقلاب الأول من فبراير، ودعا الأسرة الدولية إلى تعزيز وحدة الصف.

وقال غوتيريس، خلال مؤتمر صحفي، «من غير المقبول بتاتًا رؤية استخدام هذا المستوى من العنف ضد الناس ومقتل هذا العدد من الأشخاص». وأتى كلام الأمين العام ردًّا على سؤال حول قمع المتظاهرين المنادين بالديمقراطية الذي أدى إلى سقوط أكثر من مئة قتيل. ودعا المجتمع الدولي إلى «تعزيز وحدة الصف» و«المزيد من الالتزام» للضغط على المجموعة العسكرية الحاكمة، وفق «فرانس برس».