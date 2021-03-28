الولايات المتحدة: بدء المرافعات في قضية «جورج فلويد» وسط حراسة مشددة

جدارية في ذكرى جورج فلويد في مينيابوليس في 4 يونيو 2020.(أ ف ب)

تبدأ المرافعات الإثنين في محاكمة الشرطي الأبيض المتهم بقتل الأميركي الأسود جورج فلويد الذي أثار مقتله موجة تعبئة كبرى مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة وعدة دول أخرى، وجهت إلى الشرطي في مينيابوليس ديريك شوفين (45 عامًا) تهمتا القتل والقتل غير العمد. ففي 25 مايو ضغط بركبته لمدة تسع دقائق على عنق جورج فلويد الذي كان مثبتًا على الأرض ما أدى إلى اختناقه، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأفرج عن ديريك شوفين بكفالة، ويمثل حرا منذ 9 مارس في مبنى عام في هذه المدينة الكبرى الواقعة في شمال الولايات المتحدة تم تحويله الى معسكر محصن من أجل هذه المحاكمة، وكانت جلسات الاستماع مخصصة حتى الآن لاختيار هيئة المحلفين، في مهمة حساسة جدًا نظرًا للاهتمام الإعلامي الذي تحظى به هذه المحاكمة.

الإثنين عند الساعة التاسعة صباحًا سيمثل ديريك شوفين أمام هذه الهيئة التي تعكس تنوع سكان مينيابوليس وبين أعضائها أربعة من السود؛ اثنان منهم مهاجران، ووخلاسيان، وعلى مدى ثلاثة أو أربعة أسابيع، سيستمعون إلى حجج الطرفين وشهود وخبراء قبل أن يباشروا مداولاتهم. وينتظر صدور الحكم في نهاية أبريل أو مطلع مايو، وعلى الأعضاء الـ12 في هيئة المحلفين التوصل إلى قرار بالاجماع وإلا فإن المحكمة ستعتبر باطلة ولاغية. ومن شأن مثل هذا السيناريو أو تبرئة الشرطي أن يثير أعمال شغب جديدة في مينيابوليس على غرار التي شهدتها في نهاية مايو.

القضية تدخل مرحلة المرافعات

ورغم أن القضية دخلت في مرحلة المرافعات فإنه في المقابل صدور إدانة سيفسر على أنه علامة على تغيير في الذهنيات في الولايات المتحدة حيث استفاد العدد القليل جدا من الشرطيين الذين أحيلوا إلى القضاء، عمومًا من رأفة هيئة المحلفين، فقبل 30 عامًا، تمت محاكمة أربعة من عناصر شرطة لوس أنجليس بتهمة ضرب الأميركي الأفريقي رودني كينغ وخرجوا أحرارًا من المحاكمة رغم وجود تسجيل مصور لمعاملتهم العنيفة له، ما أثار أعمال شغب دامية.

وجرى تصوير معاناة جورج فلويد أيضا بالفيديو ونشر المقطع على الانترنت. وانتشرت المشاهد في العالم ما أدى الى نزول الحشود الى الشوارع في مدن مثل نيويورك وسياتل وباريس وسيدني. ومن المتوقع أن يأخذ المقطع المصور حيزًا كبيرًا من محاكمة ديريك شوفين.

تنتهي المقارنة عند هذا الحد، بحسب المحامي لاري فوغلمان الذي تابع محاكمة عام 1991 عن كثب. وقال لوكالة «فرانس برس» لـ«حسن الحظ، نحن في مرحلة مختلفة في التاريخ الأميركي»، مشيرًا إلى أن «الشعب أصبح الآن أكثر وعيًّا لموضوع عنف الشرطة».

وفي مؤشر آخر إلى التغيير، وافقت مدينة مينيابوليس على دفع 27 مليون دولار كتعويض لعائلة جورج فلويد لإنهاء شكواها المدنية، انتقد محامي ديريك شوفين بشدة الإعلان في 12 مارس عن هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يؤثر على هيئة المحلفين بحسب رأيه.

أمام المحكمة سيدفع المحامي اريك نيلسون بأن موكله ليس مذنبا. سيؤكد أن الشرطي اكتفى بإتباع الإجراءات المرعية لضبط مشتبه به يقاوم وبأنه غير مسؤول عن وفاة جورج فلويد، سيؤكد المحامي أن فلويد الأربعيني توفي من جراء جرعة زائدة من الفنتانيل، وهي مادة أفيونية قوية جرى العثور على آثارها في تشريح الجثة، ومن مشاكل صحية.

سوف يجادل المحامي بأن الأربعيني مات بسبب جرعة زائدة من الفنتانيل، وهو مادة أفيونية قوية تم العثور على آثارها في تشريح الجثة ومن مشاكل صحيةمن جهتهم، سيحاول المدعون إثبات أن ديريك شوفين أظهر ازدراء بحياة الأميركي من أصل أفريقي من خلال إبقاء الضغط على عنقه رغم أن فلويد ردد عشرين مرة «لا أستطيع التنفس» وأنه بعد ذلك فقد وعيه وتوقف نبضه.

بسبب انتشار الوباء، تجري المحاكمة دون جمهور لكن سيتم بث الجلسات على الهواء مباشرة وسيتابعها العديد من الأميركيين عن كثب، وبسبب «كوفيد-19»، أيضًا، سيحاكم الشرطيون الثلاثة الضالعون أيضًا في هذه المأساة، إلكسندر كوينغ وتوماس لاين وتو ثاو في أغسطس بتهمة «التواطؤ في القتل».